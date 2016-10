Aktuell kostenfrei für Xbox One

Borderlands: The Handsome Collection

Schnäppchenjäger aufgepasst: Aktuell könnt ihr euch für Xbox One einen namhaften Titel sogar gänzlich umsonst sichern.

Auf der Xbox One könnt ihr euch Borderlands: The Handsome Collection zulegen. Nachdem das Spiel am Morgen zunächst im englischsprachigen Microsoft Store aufgetaucht war, gibt es das gute Stück nun auch im deutschen Pendant.

Nachdem früher am Tag noch unklar war, ob es sich beim kostenfreien Angebot um einen Fehler oder eine Aktion handelt, hat Microsoft mittlerweile bestätigt, dass es sich um ein zeitexklusives Angebot handelt. Das Spiel wird an diesem Wochenende für lau angeboten; die Aktion endet am 30. Oktober 2016. Eine Gold-Mitgliedschaft ist zum Bezug nicht notwendig, wer eine solche jedoch besitzt, kann auch ein kostenfreies Multiplayer-Wochenende mit dem Spiel einlegen.

Die Borderlands: The Handsome Collection beinhaltet Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel samt aller DLC-Inhalte.