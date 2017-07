Krasser Schnitt: Unterstützung für zwei große PC-Systeme am Ende

Blizzard macht Schluss mit zwei großen Betriebssystemen – brechen dadurch die Spielerzahlen von World of Warcraft, Diablo III und Co. ein?

Blizzard beendet seine Unterstützung für die Betriebssysteme Windows XP und Windows Vista. Weil die meisten Spieler von World of Warcraft, StarCraft 2, Diablo III und Co. bereits auf ein neues OS umgestiegen seien, werde man die Unterstützung für XP und Vista einstellen, so Blizzard. Im Oktober soll der Support enden, allerdings steht noch kein konkretes Datum fest. Davon betroffen sein werden sämtliche Blizzard-Titel.

Obwohl Microsoft selbst bereits 2009 (XP) respektive 2012 (Vista) die offizielle Unterstützung seiner Systeme eingestellt hatte, hielt ihnen Blizzard aufgrund konstanter Spielerzahlen die Treue. Damit ist im Oktober jedoch Schluss.