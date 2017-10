Blizzard Entertainment hat die diesjährige Band für die BlizzCon angekündigt. In der elften Ausgabe ewartet alle Besucher ein rockiger Auftritt.

Im November findet die alljährliche BlizzCon von Entwickler Blizzard Entertainment statt. Jetzt wurde bekannt gegeben, welche musikalische Gruppe das Festival abrunden wird. Die rockigen Musiker von Muse spielen am Samstag, den 04. November ein Konzert. Letztes Jahr erreichte das Album "Drones" Nummer 1 in den Vereinigten Staaten und wurde außerdem als "Best Rock Album" bei den Grammy Awards ausgezeichnet. Wer nicht vor Ort sein kann oder kein Ticket mehr ergattern konnte, der hat die Möglichkeit, sich das Event von zuhause aus mit dem virtuellen Ticket anzuschauen.

"Wir freuen uns, dass unsere 11. BlizzCon mit einem Auftritt von einer der besten Live-Rockbands abgerundet wird. Muse hat Millionen von Menschen auf der ganzen Welt mit ihrer Musik begeistert und wir sind sehr aufgeregt, dass sie unseren BlizzCon-Besuchern ein episches Ende des Festivals liefern werden", erklärt Mike Morhaime, CEO und Co-Founder von Blizzard Entertainment. Die 11. Ausgabe der BlizzCon findet am 03. und 04. November in Anaheim, Kalifornien statt.