Blizzard Entertainment hat eine Begleit-App für das Battle.net veröffentlicht. Über diese könnt ihr ab sofort mit euren Freunden via Smartphone oder Tablet kommunizieren.

Das Battle.net von Blizzard Entertainment ist jetzt noch einfacher zugänglich. Das Entwicklerstudio hatte in dieser Woche via Blogeintrag die Ankündigung einer Applikation für mobile Geräte gemacht. Ab sofort könnt ihr euch diese auf euer Smartphone herunterladen und die sozialen Funktionen nutzen. Beispielsweise ist es möglich mit euren Freunden zu chatten oder einfach nur zu schauen, wer gerade welches Spiel spielt. Als weitere Funktion bietet die Begleit-App das sogenannte Mobile Friending an. Durch den Scan eines QR-Codes könnt ihr euch mit Spielern, die ihr außerhalb eurer eigenen vier Wände trefft, befreunden.

Dank der mobilen Fassung von Hearthstone. Heroes of Warcraft hatte das Battle.net bereits begrenzte Unterstützung für Smartphones und Tablets, aber jetzt ist eine unabhängig Nutzung möglich. Die Begleit-App zum Battle.net kann ab sofort für iOS und Android heruntergeladen werden. Ihr findet diese im Apple App Store und Google Play Store.