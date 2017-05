Schafft in Kürze den Sprung auf Steam

Kakao Games und Pearl Abyss haben heute in einer Pressemitteilung angekündigt, dass das PC-Onlinespiel Black Desert Online schon bald auch via Steam zu haben sein wird.

In der Mitteilung heißt es, dass der Steam-Release sowohl in Nordamerika als auch in Europa erfolgen wird. Die entsprechende Produktseite ist beim Online-Distributor bereits online; ab dem 24. Mai 2017 werdet ihr auf die Steam-Fassung dann auch zugreifen und durchstarten können.

Das Onlinespiel gewährt euch den Zugriff auf 13 unterschiedliche Klassen und eine sehr detaillierte Charaktererstellung. Habt ihr diese gemeistert, begebt ihr euch in die Spielwelt und übt euch als Monsterjäger, Händler und Pferdezüchter. In der großen, offenen Spielwelt könnt ihr auch diverse PvP-Modi ausprobieren.