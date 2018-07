BioWare hat ja zahlreiche Blockbuster auf den Markt gebracht und war unter anderem mit Star-Wars-Titeln erfolgreich. Aber wie stehen eigentlich die Chancen für ein weiteres Spiel rund um das Sci-Fi-Franchise?

BioWare unterstützt seit Jahren das Online-Rollenspiel Star Wars: The Old Republic weiter mit frischen Inhalten und hatte in früheren Tagen auch großen Erfolg mit Star Wars: Knights of the Old Republic sowie dessen Sequel. Kein Wunder also, dass sich viele Spieler auch ein Knights of the Old Republic 3 wünschen würden, doch die Chancen für ein KotOR 3 stehen derzeit wohl eher schlecht.

In einem Interview hat sich General Manager Casey Hudson zur Thematik geäußert. Demnach werkelt der Großteil des Teams am vielversprechenden Anthem. Für BioWare sei es sehr wichtig, dass man mit dem Spiel einen Volltreffer lande, weshalb man eben sehr viele Ressourcen in den Titel stecke.

Während Anthem also absolute Priorität genießt, so arbeiten kleinere Teams bei BioWare weiter an Star Wars: The Old Republic oder an Konzepten für das nächste Dragon Age. Und auch die Mass-Effect-Reihe, die Hudson liebevoll als "sein Baby" bezeichnet, ist keineswegs ad acta gelegt. Kurzum: Auch ein großes Studio wie BioWare hat derzeit keine Kapazitäten frei, um sich einem neuen Star-Wars-Projekt zu widmen.

Auch, dass man sich künftig auch mal auf kleinere Spiele konzentrieren möchte, spricht eher gegen ein Knights of the Old Republic 3. Ob und wann BioWare noch einmal zu Star Wars zurückkehren wird, bleibt abzuwarten. Schließlich müsste dann der Großteil des Teams dann an diesem Titel arbeiten, so wie es aktuell bei Anthem der Fall ist. Bis dieser Titel am 22. Februar 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheint wird sich an dieser Front also erstmal gar nichts tun.