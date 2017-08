In einem Magazin wurde ein bisher unangekündigtes THQ-Nordic-Spiel angekündigt. Biomutant sieht erst mal ziemlich spannend aus, auch wenn das Design der Werbeanzeige entfernt an Horizon: Zero Dawn erinnert.

Das sollte wohl noch nicht ganz so früh ans Licht kommen: In der neuen Ausgabe des deutschen Magazins GamesMarkt wurde eine einseitige Anzeige mit einem bisher unangekündigten Spiel von THQ Nordic entdeckt. Biomutant ist der Titel der "post-apokalyptischen-Kung-Fu-Fabel", die Anfang 2018 für PS4, Xbox One und PC erscheinen soll. Das Spiel wird höchstwahrscheinlich in den kommenden Tagen auf der gamescom offiziell angekündigt.

Zu sehen ist ein humanoides Tierwesen, dass an eine Raubkatze oder einen Waschbären erinnert und mit einem großen Schwert bewaffnet ist. Es handelt sich um ein Open-World-Action-RPG. Auf kleineren Screenshots ist zu erkennen, wie der Protagonist Unterschiedliche Vehikel verwendet, um sich fortzubewegen. Zu sehen sind ein Boot und ein drachenähnliches Wesen. Beteiligt an Biomutant ist außerdem das schwedische Studio Experiment 101.