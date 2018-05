Beyond Good & Evil 2

Mit Beyond Good & Evil 2 hat Ubisoft ja den nächsten vermeintlichen Blockbuster in Arbeit, um den es zuletzt aber wieder eher still geworden war. Das wird sich aber schon morgen ändern!

Ubisoft wird am morgigen Donnerstag wieder frische Details zu Beyond Good & Evil 2 bekannt geben. So hat der französische Entwickler und Publisher nun einen Livestream rund um das vielversprechende Sequel von Michel Ancel angekündigt.

Die Übertragung wird unter dem Namen "Space Monkey Report" am morgigen 03. Mai 2018 um 18:00 Uhr deutscher Zeit starten. Wer live dabei sein möchte, kann den Livestream über die offiziellen Kanäle von Ubisoft bei Twitch und YouTube folgen. Unter anderem wird thematisiert, woran das Entwicklerteam zuletzt gearbeitet hat.

Um Beyond Good & Evil 2 rankten sich jahrelang Gerüchte, ehe das Sequel auf der letztjährigen E3 2017 anhand eines schmucken CGI-Trailers endlich offiziell angekündigt wurde. Nur hinter verschlossenen Türen bekam die Presse anschließend weiteres Material zu sehen. Der Titel ist im gleichen Universum wie der erste Teil angesiedelt, allerdings eben 200 Jahre vor der damals thematisierten Zeitspanne. Unter anderem werden auch RPG-Elemente eine Rolle spielen, ebenso wie das Aufrüsten und Ausstatten eures eigenen Schiffes.