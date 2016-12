Auf der Consumer Electronics Show 2017 (CES) Anfang Januar präsentiert beyerdynamic zwei neue Gaming-Headsets, die mit Klangqualität, Robustheit und Langlebigkeit punkten sollen.

Das bekannte und beliebte Premium-Headset MMX 300 bekommt eine zweite Generation mit zahlreichen Überarbeitungen. Das 1,2 Meter lange Anschlusskabel des neuen MMX 300 besteht aus demselben robusten Polyurethan wie am Vorgänger, allerdings ist es nun steckbar und kann sowohl an PCs und Konsolen als auch mobilen Geräten verwendet werden, wobei ein Verlängerungskabel für den PC für 2,4 Meter Kabellänge sorgt.

Die neue, mattschwarze Gehäusefarbe soll als optisches Understatement verstanden werden. Denn nach wie vor ist der MMX 300 ein vollwertiger HiFi-Kopfhörer mit Cockpit-erprobter Sprechgarnitur und soll nicht nur Geräuschdämmung auf 18 Dezibel bieten, sondern auch kristallklaren Klang mit einem Frequenzbereich von satten 5 bis 35.000 Hz und saubere, klare Sprachübertragung. das neue MMX 300 setzt weiterhin auf robuste Verarbeitung mit Federstahl-Bügeln und massiven Aluminium-Gabeln.

Ab Februar 2017 gibt es das MMX 300 (2. Generation) dann zum Preis von 299 Euro im qualifizierten Fachhandel oder direkt über den Hersteller auf www.beyerdynamic.com. Wer möchte, kann sich das MMX 300 sogar nach eigenen Wünschen anpassen lassen auf www.beyerdynamic.de/manufaktur.

Als weitere Neuerung wird das CUSTOM GAME Headset vorgestellt. Als erstes Gaming-Headset der Produktreihe überträgt es die Vorzüge der Modelle CUSTOM ONE PRO, CUSTOM STREET und CUSTOM STUDIO aufs Spielfeld. Das Headset verfügt über griffige Schieberegler an den Gehäusen, die das Bassreflex-Prinzip des Kopfhörers nach Wunsch verändern. So kann der Gamer je nach Spielsituation aus vier verschiedenen Klangprofilen wählen.

Am steckbaren Anschlusskabel sitzt ein hochwertiges Schwanenhalsmikrofon, das sich exakt auf den Mund des Gamers ausrichten lässt. Ein Poppschutz unterdrückt Störgeräusche, die bei kurzem Sprechabstand entstehen können. Die integrierte Fernbedienung im Kabel schaltet das Mikro ein oder aus, regelt stufenlos die Lautstärke und kann beim Telefonieren mit dem Smartphone Gespräche annehmen, ablehnen und die Medienwiedergabe steuern.

Ob Ohrposter, Kopfband, Abdeckringe oder die seitlichen Design Cover – fast jedes Detail ist austauschbar und in verschiedenen Farben erhältlich. Vier Cover-Motive gehören zum Lieferumfang, weitere Design-Varianten bietet beyerdynamic auf seiner Webseite an. Als Zubehör bietet der Hersteller verschiedene Kabel. Sie ersetzen auf Wunsch die mitgelieferte Schwanenhals-Version. Aus dem Gaming-Modell wird so durch bloßes Umstecken ein klassisches Headset mit Smartphone-Remote oder ein DJ-Kopfhörer mit Spiralkabel.

Ab Februar 2017 ist der CUSTOM GAME zum Preis von 199 Euro im Fachhandel und direkt über den Hersteller auf www.beyerdynamic.com erhältlich.