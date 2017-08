Aktuell läuft nicht nur die gamescom in Köln, am gestrigen 24. August hat auch die QuakeCon in den USA wieder ihre Pforten geöffnet. Das gilt es für Daheimgebliebene mit tollen Angeboten zu feiern.

Anlässlich der QuakeCon haben Bethesda Softworks und id Software nun sowohl bei Steam als auch im Humble Store besondere Verkaufsaktionen ins Leben gerufen. Zahlreiche Titel der beiden Spieleschmieden werden in den populären digitalen Stores mit satten Rabatten von bis zu 75 Prozent angeboten.

Zu den Highlights zählen Fallout 4 und DOOM für 20,09 Euro, The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited für 9,89 Euro, Prey für nur 29,99 Euro oder auch Dishonored 2 ebenfalls für 29,99 Euro. Zuschlagen könnt ihr beim Händlers eures Vertrauens, sprich bei Steam oder hier im Humble Store. Abonnenten von Humble Monthly bekommen dort sogar noch einen zusätzlichen Rabatt von 10 Prozent.

Die Verkaufsaktion läuft bis Dienstag, den 29. August 2017.