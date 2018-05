Bethesda hat ja bereits vor einiger Zeit bestätigt, dass man auch in diesem Jahr wieder einen eigenen Showcase auf der E3 abhalten wird. Pete Hines schürt nun die Erwartungshaltung weiter, indem er Großes verspricht.

Einen Monat vor der offiziellen E3-Präsentation von Bethesda hat sich Pete Hines, SVP of Global Marketing & Communications im Unternehmen, via Twitter zu Wort gemeldet und einen Blick voraus auf das Event geworfen. Dabei verspricht er Großes für den E3 Showcase des Entwicklers.

"Wir haben in diesem Jahr viel zu zeigen", so Hines in Bezug auf die US-Messe und die besagte Präsentation. Demnach dürfte es tendenziell eher mehr als weniger Neuankündigungen durch Bethesda geben. "Das könnte unser längster E3 Showcase überhaupt sein", ergänzt Hines.

Derzeit gibt es bereits einige Spekulationen, was Bethesda zeigen wird. Aufgrund eines vermeintlichen Händler-Leaks war zuletzt im Netz vermutet worden, dass das Action-Sequel RAGE 2 auf dem Plan stehen könnte. Ansonsten hat das Unternehmen mit Fallout, Dishonored, Wolfenstein und The Evil Within ja zahlreiche namhafte Marken im Portfolio, von denen wir gerne neue Teile oder zumindest zusätzliche Inhalte zu aktuellen Ablegern sehen würden. Und dann ist da mit The Elder Scrolls ja auch noch eine der namhaftesten Rollenspiel-Reihen ...

Was auch immer Bethesda am 10. Juni 2018 auf dem eigenen E3 Showcase und anschließend auf der Messe selbst vom 12. bis 14. Juni 2018 zeigen wird, eine Ankündigung könnte es indes womöglich schon vorher geben. Kurze Zeit vor dem Tweet von Hines war über den offiziellen Twitter-Account von Bethesda selbst nämlich schlicht ein Bild veröffentlicht worden, das den Big Ben in London etwas verunstaltet zeigt. Die Zeiger stehen dabei auf 5:14, was von vielen Interessierten so interpretiert wird, dass Bethesda am 14. Mai irgendetwas verkünden wird. Wir halten euch auf dem Laufenden!