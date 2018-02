Jahr für Jahr findet die QuakeCon in den USA statt und nicht nur id Software, sondern auch Bethesda ist mit den hauseigenen Titeln und Neuankündigungen vertreten. Jetzt wurde die diesjährige Ausgabe angekündigt und datiert.

Der in Maryland ansässige Entwickler und Publisher Bethesda hat nun weitere Details zur diesjährigen QuakeCon bekannt gegeben. Das Mega-Event findet 2018 zum mittlerweile 23. Mal statt und wird von der Muttergesellschaft ZeniMax Media veranstaltet.

Die QuakeCon 2018 startet demnach am Donnerstag, den 09. August und dauert anschließend vier Tage bis Sonntag, den 12. August 2018. Austragungsort ist das Gaylord Texan Resort and Convention Center in Dallas, Texas.

Ursprünglich nach der Shooter-Reihe Quake benannt, ist die QuakeCon mit anderen Publisher-Events wie beispielsweise der PlayStation Experience vergleichbar. ZeniMax und die zugehörigen Unternehmen nutzen die Gelegenheit, um die neuesten hauseigenen Titel zu präsentieren und auch die ein oder andere Neuankündigung zu tätigen. Darüber hinaus gibt es auch einen LAN-Bereich, in dem diverse Turniere auf eigenen Rechnern der Spieler ausgetragen werden.

Wer zeitig genug dran ist, sich anzumelden, muss keinen Eintritt zur QuakeCon selbst entrichten. Wer im zugehörigen Hotel unterkommen will, kann Reservierungen tätigen und muss dort 184 Dollar pro Nacht berappen. Welche neuen Spiele auf der diesjährigen Ausgabe im Zuge des Line-ups zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt.