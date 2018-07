Der August rückt näher und damit die gamescom 2018 in Köln. Auch Bethesda hat sein Kommen offiziell zugesichert und das Line-up für die Publikumsmesse benannt.

Wenn die gamescom ab dem 21. August ihre Pforten in Köln öffnet, dann werdet ihr euch auch die neuesten Titel aus dem Hause Bethesda näher anschauen können. Im Publikumsbereich wird Bethesda in Halle 8 an Stand C50/B51 zu finden sein.

Zum Line-up in diesem Jahr zählen gleich drei europäische Premieren: Erstmals werden in hiesigen Gefilden die kommenden Titel RAGE 2, The Elder Scrolls: Blades und auch neue Inhalte aus dem Add-on The Elder Scrolls Online: Summerset spielbar sein.

Wer etwas für die virtuelle Realität übrig hat, kann am Stand von GameZ.de powered by MediaMarkt in Halle 5.1, A40 erstmals auch den VR-Ableger Wolfenstein: Cyberpilot mit der VR-Brille HTC Vive Pro ausprobieren.

Gefeiert wird - wie sich das für die gamescom gehört - natürlich auch. Bethesda will mit euch den Rückeroberungstag zelebrieren. 25 Jahre nachdem die Bomben fielen wird Vault 76 geöffnet. Am Außenstand zwischen Halle 7 und 8 könnt ihr euch daher in die Welt von Fallout 76 entführen lassen.

Am 24. August findet ab 16 Uhr das Fallout-Community-Treffen statt; weitere Details dazu findet ihr auf Facebook. Am Messe-Samstag kommt die TESO-Community zur alljährlichen ESO-Taverne zusammen. Abgerundet wird das Bethesda-Programm durch allerlei Gewinnspiele und Aktionen. Unter allen Nutzern des Event-Hashtags #BGC2018 in den Social-Media-Netzwerken wird unter anderem auch eine lebensgroße Vault-Boy-Statue verlost.