Aprilscherz in Wirklichkeit ein Hinweis auf baldige Ankündigung?

SEGA hat mit Bayonetta und der Fortsetzung ja eine qualitativ hochwertige Spielereihe geschaffen. Um eben diese gibt es nun im Nachgang zu einem Aprilscherz heftige neue Spekulationen samt Countdown.

Pünktlich zum 1. April hat SEGA am Wochenende als kleinen Spaß eine spielbare 8-bit-Variante von Bayonetta bei Steam veröffentlicht. In Anlehnung an vergangene Spieletage lässt sich das spaßig gemeinte Abenteuer komplett bewältigen und lockt auch mit entsprechenden Achievements.

Eben jene Errungenschaften beinhalteten schließlich Hinweise, die wiederum auf diese Teaser-Webseite von SEGA führten. Der dortige Countdown läuft noch - je nach Zeitzone - bis zum 10. beziehungsweise 11. April und lässt auf eine Ankündigung an diesem Tag schließen. Das dabei im Hintergrund verwendete Bild ist, so findige Mitglieder der Community, Teil eines früheren Promo-Bildes zu Bayonetta.

Was also wird SEGA nach Ablauf des Countdowns ankündigen? Ein Sequel zu Bayonetta? Wahrscheinlicher ist da schon eher ein überfälliger PC-Port des Erstlings samt aufgebohrter Optik. Auch ein Bayonetta 3, möglicherweise ja für die Switch, lässt sich gegenwärtig nicht ausschließen. Wir halten euch auf dem Laufenden.

