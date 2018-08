Im MOBA-Genre ist Battlerite schon länger ein Begriff, doch künftig will der Titel auch im Battle-Royale-Genre auf seine Art und Weise mitmischen. Daher wurde nun der eigenständige Ableger Battlerite Royale angekündigt.

Die Stunlock Studios haben heute Battlerite Royale angekündigt. Dabei handelt es sich um einen Battle-Royale-Ableger des Arena-Brawlers Battlerite, der als eigenständiger Spielmodus veröffentlicht wird. Damit geht das Entwicklerteam einen ähnlichen Weg wie Epic Games mit dem Standalone-Release von Fortnite: Battle Royale neben dem ursprünglichen Spiel.

Im September soll Battlerite Royale zusätzlich zum bisherigen MOBA-Titel zunächst via Steam Early Access erhältlich sein. Dabei nutzen die Macher weiterhin die bekannten Fantasy-Landschaften und kombinieren MOBA- und Battle-Royale-Genre in einer Top-Down-Perspektive. Wer die Partie gewinnt soll natürlich von den Fertigkeiten der Spiel, aber auch von Kartenkenntnissen und ein klein wenig Glück abhängig sein.

Man habe am Anfang der Entwicklung des neuen Spielmodus festgestellt, dass es durchaus eine Herausforderung ist, die beiden Genres zu verschmelzen, so Marketing Director Johan Ilves. Das Ergebnis ist nun eine spürbar andere Spielerfahrung als das bisherige Battlerite. Allein die Karte in einem Battle-Royale-Match soll 30 Mal größer sein als eine standardmäßige Battlerite-Arena-Karte.