Die Tests des neuen Shooters Battlefield V gehen in die nächste Runde. Jetzt kündigte DICE eine zweite Closed Alpha auf dem PC an.

In Bezug auf Battlefield V soll nichts dem Zufall überlassen bleiben und so kündigte Entwickler DICE nun eine zweite Closed Alpha an, noch bevor der Titel in einer Beta von einer größeren Teilnehmerzahl vor dem Release unter die Lupe genommen wird. Die zweite Alpha-Testphase soll nun in der kommenden Woche über die Bühne gehen.

Der Fokus dieser neuen Closed Alpha wird auf der Geschwindigkeit des Spielerfortschritts im Spiel liegen. Dabei sollen Änderungen am Fortschrittssystem nach der ersten Alpha genauer unter die Lupe genommen werden. Durchgeführt wird diese Testphase ausschließlich auf dem PC.

Gegenüber dem ersten Alpha-Test wurden außerdem auch Verbesserungen in Sachen Matchmaking untergebracht und diverse Probleme mit den Squads gefixt. Das Gameplay wird in Bezug auf Karten-, Waffen- und Fahrzeug-Balancing indes weiter getestet.

Die zweite Alpha-Testphase wird im Vergleich zur ersten relativ kurz ausfallen und nur eingeladene PC-Spieler dürfen teilnehmen. Entsprechende Codes werden per E-Mail versendet. Der Startschuss fällt dann am 14. August 2018.