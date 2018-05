Während der Präsentation zu Battlefield V hatte DICE eine faustdicke Überraschung für die Fans der Reihe parat. Dabei geht es um künftige Download-Inhalte.

Während der Präsentation zum kommenden Battlefield V hat DICE allerhand Informationen preisgegeben. Die meisten Spekulationen bewahrheiteten sich, allen voran der Zweite Weltkrieg als Schauplatz des Spiels. Allerdings gab es auch eine große Überraschung, und zwar im Hinblick auf kommende Add-ons wie beispielsweise neue Karten.

Trailer, Release, Story, Koop-Modus und mehr: unser Preview zu Battlefield V

DICE verzichtet auf einen Premium Pass, der euch in den Vorgängern Zugang zu allen kostenpflichtigen DLCs und Maps gewährt hat. Stattdessen, und das ist das wirklich überraschende, werden alle kommenden DLCs in Battlefield V kostenlos sein. Alle Neuerungen in Battlefield V sollen dabei zuerst im neuen Grand-Operations-Modus auftauchen, bevor die anderen Spielmodi angegangen werden.

Wer EA-Access besitzt, darf ab dem 11. Oktober starten, Käufer der Deluxe-Edition müssen bis zum 16. Oktober, Käufer der Standard-Edition sogar bis zum 19. Oktober warten.

Kostenlose DLCs in Battlefield V - ist das für euch ein Argument, den Ego-Shooter von DICE zu kaufen?