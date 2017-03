Wer sich dem früheren Battlefield-Ableger Bad Company 2 widmen möchte, der kann die einzige Erweiterung zum Shooter auf der Xbox nun kostenfrei beziehen.

Battlefield: Bad Company 2 - Vietnam ist gegenwärtig für Xbox 360 und auch Xbox One kostenfrei zu haben. Das ursprünglich für die letzte Konsolengeneration veröffentlichte Spiel ist dank Abwärtskompatibilität mittlerweile auch auf der Xbox One spielbar, so dass sich das aktuelle Angebot auch für Inhaber der aktuellen Heimkonsole lohnt.

Via EA Access lässt sich der Titel kostenfrei auf der Xbox One zocken; im Übrigen könnt ihr das Hauptspiel auch für kleines Geld via Xbox Live Marktplatz erwerben. Der Download der Erweiterung Vietnam ist anschließend kostenfrei.

Auf der PS3 und dem PC gibt es zwar das Hauptspiel derzeit auch vergünstigt zu kaufen, der DLC wird jedoch nicht kostenfrei angeboten.