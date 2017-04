Auf der offiziellen Webseite hat sich Entwickler DICE zu Wort gemeldet und die Zukunftsplanungen für den aktuellen Shooter Battlefield 1 kommuniziert. Künftig soll es deutlich regelmäßiger Updates geben.

Nach dem Feedback auf den Zusatzinhalt "They Shall Not Pass" hat DICE nun die weiteren Planungen für Battlefield 1 offiziell kommuniziert. Künftig soll der Shooter deutlich häufiger Updates erhalten, als noch bisher. Statt quartalsweise gibt es nun in monatlichen Abständen jeweils neue Inhalte zum Spiel. Gleichzeitig soll so auch Spieler-Feedback schneller umgesetzt werden können; dazu werde man weiterhin auch die Community Test Environment nutzen.

Im April erscheint zunächst noch das Frühlings-Update, das Züge als neue Features einführt. So könnt ihr euch mit Freunden zusammentun, um als Einheit schnelle Siege zu erringen und gemeinsame Ziele zu erreichen. Weitere Details folgen in Kürze. Im darauffolgenden Monat Mai möchte man den Spielablauf reibungsloser gestalten. Dazu zählt die Straffung des Einstiegs in Spiele, insbesondere in Operationen, die Verbesserung zahlreicher Gameplay-Probleme sowie ein Update des Mietserver-Programms.

Zudem gibt es natürlich auch neue DLC-Inhalte, die mit neuen Karten, Waffen, Fahrzeugen und Spielmodi vollgepackt werden. Als nächstes steht hier "In The Name Of The Tsar" auf dem Programm. Der Zusatzinhalt verschlägt euch an die Ostfront, wo ihr an der Seite der russischen Armee den russischen Winter erlebt. Durch die russische Armee gibt es auch einige neue Taktiken. Erste Konzeptbilder aus dem DLC gibt es anbei.

Später folgen noch die Zusatzinhalte "Turning Tides" und "Apocalypse".