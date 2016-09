Wegen Beta: DICE schraubt am Balancing

DICE will aus der offenen Beta gelernt haben und kündigte in einem Blog-Eintrag Änderungen des Balancings sowie der verschiedenen Modi an.

Über 13 Millionen Hobby-Soldaten warfen sich in der offenen Beta in den virtuellen Sand. Die gut einwöchige Probefahrt sollte aber nicht nur potentielle Kunden ködern, sondern auch Massenanstürme für die Vollversion simulieren sowie das Balancing testen. Letzteres wird für die fertige Version nun angepasst, wie der Lead World Designer Daniel Berlin in einem Blog-Eintrag mitteilte.

Die leichten Panzer und Pferde wurden in der Beta als zu stark empfunden, für den fertigen Shooter werden beide Fortbewegungsmittel abgeschwächt. Zudem erhalten Spieler weitere Tools, damit gegnerische Fahrzeuge besser in ihre Einzelteile zerlegt werden können.

Im Eroberungs-Modus sollen außerdem nicht mehr nur die Eroberung von strategischen Punkten in die Gesamtpunkte einfließen, sondern auch die Kills. Am "Rush"-Modus setzen die schwedischen Entwickler ebenfalls nochmal den Schneidbrenner an, allerdings ohne auf die genauen Änderungen einzugehen.

Battlefield 1 rollt am 21. Oktober für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One an. Ob euer PC für den Shooter gerüstet ist, könnt ihr hier nachlesen.