EA hat eine Übersicht der Karten und Spielmodi veröffentlicht, in denen in Battlefield 1 der 1. Weltkrieg tobt.

EA war am heutigen Tag bereits fleißig und hat eine Übersicht an Karten und Spielmodi mit passender Beschreibung für Battlefield 1 veröffentlicht. So wird es mit den Karten "Krieg im Ballsaal", "Wald der Argonnen", "Festung von Faw", "Suez", "Narbe von St. Quentin", "Wüste Sinai", "Amiens", "Monte Grappa" und "Am Rande des Reiches" ganze neun umfangreiche Schlachtfelder zum Release geben. Im Dezember soll dann die Map "Giants Shadow" im Rahmen eines Updates gratis verteilt.

An Spielmodi werden mit Eroberung, Vorherrschaft, Operationen, Rush, Kriegstauben und Team-Deathmatch sechs Stück geboten, die um eure Gunst buhlen. Im Verlauf der Zeit werden natürlich weitere Maps und Spielmodi im Rahmen von DLCs erscheinen. Battlefield 1 erscheint am 21. Oktober für PC, Xbox One und PS4.