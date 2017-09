Ihr habt den so erfolgreichen First-Person-Shooter Battlefield 1 immer noch nicht gezockt? Dann habt ihr am kommenden Wochenende wieder eine passende Gelegenheit, euch den Blockbuster anzusehen.

Zumindest wer eine Xbox One besitzt, der kann sich Battlefield 1 in Kürze für lau ansehen. Im Rahmen der Xbox Free Play Days steht der Shooter komplett vom 22. bis zum 24. September 2017 für Gold-Mitglieder bei Xbox Live kostenfrei bereit.

Diese Trial-Version umfasst den Zugang zur Einzelspieler-Kampagne sowie zu den grundlegenden Multiplayer-Karten. Gleichzeitig wird die neue Revolution Edition des Spiels im Preis um 40 Prozent gesenkt, so dass ihr für die Zeit nach der kostenlosen Trial-Version auch kostengünstig dauerhaft einsteigen könnt. Diese Spielversion umfasst alle zuvor bereits veröffentlichten sowie zukünftigen Zusatzinhalte von Battlefield 1 neben dem Hauptspiel.

Wer die Trial-Version ausprobiert, der lädt wie gewohnt das vollständige Spiel herunter und kann später auch Achievements und Speicherstände beim Kauf der Vollversion übernehmen.

Ab sofort startet zudem auch das "Revolution Battlefest", das bis zum 30. September auch auf dem PC, der PS4 und der Xbox One verfügbar ist. In dieser Zeit können Inhaber der Vollversion die DLC-Pakete "They Shall not Pass" und "In the Name of the Tsar" ausprobieren. Enthalten in dieser Trial-Variante sind die Karten, neue Modi und neuen Waffen. Zudem wird der Premium Pass auf allen Plattformen um 40 Prozent im Preis reduziert.