PS4-Pro-Performance wird in Kürze verbessert

Entwickler DICE hat Battlefield 1 auf der PS4 bereits für die leistungsstärkere Pro-Variante optimiert, dennoch ist man mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden. Daher soll in Kürze nachgebessert werden.

Grund dafür ist laut DICE, dass man nun einen Bug gefunden hat, der die erwartete Performance des Spiels auf der PlayStation 4 Pro eingeschränkt hat. Diese fiel daher schlechter aus, was man nun beheben möchte.

Der Fehler soll mit der dynamischen Skalierung der Auflösung zusammenhängen, so DICE weiter. Daher könne es auf der PS4 Pro im Update auf Version 1.04 zu Performance-Problemen kommen. Diese wird man mit dem nächsten Patch nun beheben. Spieler hatten sich zuvor über verwaschene Texturen sowie Einbrüche der Framerate beschwert; zumindest Letzteres sei damit in Verbindung zu bringen, wie nun Development Director Nils Hallberg in den offiziellen Foren erläuterte.

In Bezug auf die Qualität der Texturen führte er aber aus, dass man diese seit der Veröffentlichung nicht mehr angerührt habe. Für das angesprochene neue Update gibt es indes noch keinen Termin, dieses könnte gerüchteweise aber zusammen mit der ersten kostenfreien Karte zum Spiel später im Dezember erscheinen.