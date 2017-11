Seit etwas mehr als einem Jahr hält sie Battlefield 1 bereits am Markt und Fans des Franchise bleiben dem Shooter immer noch treu, auch weil es in diesem Jahr keinen neuen Ableger gibt. Das wird seitens DICE honoriert, denn: Weihnachtszeit heißt auch Zeit für Geschenke!

Für die Vorweihnachtszeit im Dezember hat DICE allerhand Aktionen rund um Battlefield 1 eingeplant und zeigt sich dabei gönnerhaft. Wenn ihr den gelungenen Shooter aus dem letzten Jahr immer noch zockt, dann dürft ihr euch über kostenfreie Extras sowie Boni freuen, die es im Zeitraum vom heutigen 30. November bis hin zum 31. Dezember 2017 abzustauben gibt.

Jeden Montag und jeden Donnerstag gibt es im Aktionszeitraum für das simple Einloggen in das Spiel 250 Exemplare der Ingame-Währung Scrap. Diese können im Scrap Store auch für neue Holiday Battlepacks und Gegenstände eingesetzt werden.

Jeden Dienstag gibt es eine neue Holiday Battlepack Mission. Erfüllt ihr den jeweiligen Auftrag, könnt ihr ein Superior Battlepack für lau abstauben. Wenn ihr euch auch mit regulären Battlepacks zufrieden gebt, dann könnt müsst ihr euch künftig nur am Mittwoch einloggen, um ein kostenloses Exemplar zu erhalten.

Für die Freitage im Dezember wurden spezielle Belohnungen in Aussicht gestellt, worum es sich dabei jeweils im Einzelfall handeln wird, bleibt aber gesonderten Ankündigungen vorbehalten. An Samstagen gibt es Double-XP-Events und an Sonntagen Double-XP-Squad-Boosts. Und weil Weihnachten natürlich auch gefeiert werden muss, erhalten alle Spieler am 25. dezember als Weihnachtsgeschenk noch einmal ein Superior Battlepack.

Mit "Turning Tides" steht ab dem 11. Dezember 2017 zudem der Release des nächsten Inhalts-Updates auf dem Plan, für ordentlich Motivation und Spielstoff ist in Battlefield 1 im Dezember also gesorgt.