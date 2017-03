In Battlefield 1 ist ein witziges neues Easter Egg am Himmel aufgetaucht, das einige von euch wiedererkennen dürften.

Battlefield ist für seine nett platzierten Easter Eggs bekannt. Das neueste versteckte Ereignis ist direkt aus einem Disney-Film entschwebt sein könnte. Passend zum Release des DLCs The Shall Not Pass wurde schon das erste Geheimnis gelüftet. Luft ist bereits ein gutes Schlagwort: Hoch über dem Schlachtfeld ist ein an Ballons hängendes, fliegendes Haus zu sehen, das stark an den Animationsfilm "Oben" erinnert.

Wie immer müsst ihr natürlich erst den Auslöser finden, damit ihr das fliegende Haus sehen könnt. Dazu sind auf der Karte Verdun Heights drei versteckte Weinflaschen finden und abschießen. Anschließend müsst ihr drei Wetterhähne finden und diese ebenfalls abschießen. Danach sollte das Haus mit den Ballons der französischen Nationalfarben am Himmel zu sehen sein. Vielleicht lässt es sich ja taktisch sogar nutzen, um den Gegner abzulenken.