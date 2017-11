Mit Turning Tides steht bereits die dritte Erweiterung von Battlefield 1 in den Startlöchern. Premium-Pass-Besitzer müssen sich wohl nicht mehr lange gedulden, bis sie den neuen DLC spielen dürfen. EA wohl versehentlich den Release-Termin verraten.

Die Veröffentlichung der dritten Erweiterung für Battlefield 1 rückt immer näher. Bisher war nur bekannt, dass Turning Tides im Dezember erscheinen soll. Ein genaues Release-Date fehlte allerdings. Den hat Electronic Arts nun versehentlich frühzeitig geliefert. Auf der offiziellen Webseite von Battlefield 1 war dieses kurzzeitig zu sehen.

Demnach könnte Battlefield 1: Turning Tides am 11. Dezember veröffentlicht werden. Zumindest in der Early-Access-Version. Sprich: Inhaber des Premium-Passes können sich auf dieses Datum einstellen. Alle anderen kommen wohl erst am 25. Dezember zum Zug, da diese sich immer zwei Wochen länger auf neue Inhalte gedulden müssen. Allerdings ist diese Information mit Vorsicht zu behandeln. Da das Datum sehr schnell wieder von der Seite verschwunden ist, wäre es möglich, dass es sich um einen Fehler handelt. Möglich ist aber auch, dass es einfach nur zu früh veröffentlicht wurde. Allerdings werden wir mit ziemlicher Sicherheit demnächst mehr erfahren.

Turning Tides kommt in zwei Schritten. Im Dezember kommen mit Cape Helles und Achi Baba zwei neue Maps, sowie eine neue Operation namens Gallipoli. Außerdem gibt es eine neue Waffen und Fahrzeuge. Im Januar folgen dann mit Heligoland Bight und Zeebrugge noch einmal zwei Maps und mit den britischen Marine eine neue Fraktion ins Spiel.