Battlefield 1 wird in Deutschland für Shooter-Fans ab 16 Jahren freigegeben - und dabei ungeschnitten und komplett lokalisiert im Handel erscheinen. In vielen anderen EU-Ländern ist es dagegen ab 18 Jahren erhältlich.

Am 21. Oktober erscheint der Shooter für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One. Während die PEGI-Kontrolleure Battlefield 1 für Spieler ab 18 Jahren einstuften, zeigt sich die USK gnädiger. In Deutschland wird es für Spieler ab 16 Jahren freigegeben und dabei ungeschnitten in den Handel flattern. Zudem wird die deutschsprachige Version komplett lokalisiert und inhaltsgleich mit der PEGI-18-Version sein.

Während die Inhalte des Mehrspieler-Modus größtenteils schon bekannt sind, fehlen handfeste Informationen zur Einzelspieler-Kampagne. Über sie wollen DICE und Electronic Arts erst im Oktober sprechen.