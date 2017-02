Bisher war nicht klar, was es mit den Morsezeichen in Battlefield 1 genau auf sich hat. Nun wurde das Geheimnis rund um die Codes und Symbole im Spiel gelöst.

In Kopfhörern, die auf mehreren Maps in Battlefield 1 verstreut waren, ließen sich Morsecodes finden, die an versteckten Apparaten durchgegeben werden konnten. Daraufhin ließen sich Symbole suchen, deren Standorte sich durch die vorher gefunden Codes entschlüsseln lassen konnten. Wie YouTuber "jackfrags" nun gezeigt hat, endet diese Schnitzeljagd auf der Map Schatten des Giganten.

Nach dem erfolgreichen Entschlüsseln aller Nachrichten überreicht euch dort eine Brieftaube eine Hundemarke, die als Belohnung gilt. Die Beschreibung der "A Beginning"-Marke lässt jedoch vermuten, dass dieses Geheimnis noch nicht komplett gelöst sein könnte. Die Beschreibung spricht von einem Fund, "der euch nicht gehört". Aktuell ist nicht klar, ob und wie dieses Easteregg fortgeführt werden könnte. Eventuell sorgt der neue DLC für neue Rätselstücke.