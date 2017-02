Fans des aktuellen Shooters Battlefield 1 dürfen sich schon sehr bald auf die Veröffentlichung des nächsten Updates freuen. Das haben die Macher nun bestätigt.

Via Twitter haben Electronic Arts und DICE nun bekanntgegeben, dass das Februar-Update zum Shooter Battlefield 1, das auch als "Winter Update" bekannt ist, in der kommenden Woche veröffentlicht werden soll. Einen konkreten Termin, an welchem Tag der Patch zu erwarten ist, nannte man aber vorerst noch nicht.

Auch zu den konkreten Inhalten des Updates schweigt man sich vorerst noch aus. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch hoch, dass ihr die Neuerungen erhalten werdet, die aktuell auf der Community Test Environment bereits spielbar sind. Neue Inhalte wird es folglich nicht geben, sondern ausschließlich Änderungen und Verbesserungen; das hatte DICE wiederum im Januar auch schon so bekräftigt.

Potentielle neue Features sind Wahlmöglichkeiten durch Spieler für die nächste Karte im Onlinemodus sowie eine Erhöhung des maximalen Levels je Klasse. Mit "They Shall Not Pass" soll nach dem Update die erste Erweiterung im März nachfolgen. Wir halten euch auf dem Laufenden.