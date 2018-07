Der Release von Battlefield V rückt immer näher, doch noch widmet sich DICE auch dem aktuellen Battlefield 1. Der Shooter wird nun endlich für die Xbox One X optimiert.

Zahlreiche Titel wurden mittlerweile besonders für Microsofts leistungsfähige Heimkonsole Xbox One X optimiert und bieten auf dieser Plattform eine flüssigere Bildausgabe oder höhere Auflösungen. Beim populären Shooter Battlefield 1 war das bis dato jedoch noch nicht der Fall, aber nun soll sich das doch noch ändern.

Wie DICE jetzt bestätigte, arbeitet man gegenwärtig noch an einem großen Sommer-Update für Battlefield 1, auch wenn der Release von Battlefield V mittlerweile verdächtig näher rückt. Neben weiteren Neuerungen wird im Patch dabei die Xbox One X besonders bedacht. Schließlich hatten Fans der Microsoft-Plattform bei DICE häufig angefragt, ob und inwieweit der Shooter gesondert optimiert werden könnte.

Diesem Umstand wird man nun in Kürze Rechnung tragen, was für Microsoft-Anhänger insoweit besonders erfreulich ist, als dass der Titel für Sonys PS4 Pro ja nachträglich bereits optimiert wurde. Noch hat das Sommer-Update aber noch keinen konkreten Release-Termin und auch die konkrete Ausgestaltung der Verbesserungen auf der Xbox One X ist noch nicht bekannt. Per Livestream via dem offiziellen Twitch-Kanal von Battlefield sollen heute Abend um 22:00 Uhr deutscher Zeit aber Nägel mit Köpfen gemacht werden. Interessierte, die wissen wollen, was in Battlefield 1 noch alles bevor steht, sollten einschalten!