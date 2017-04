Die Features des kommenden Spring-Updates für Battlefield 1 sind bekannt. Demnach kommen private Server, Platoons, einige Anpassungen an der Balance und mehr.

Das Spring-Update zu Battlefield 1 wird das Team-Spiel in den Vordergrund rücken. Laut dem YouTuber Westie kommen demnach wieder passwortgeschützte Server zurück, auf denen Clans unter sich spielen und trainieren können und auch die Platoons, die es noch in früheren Battlefield-Teilen gab.

Die Spiele auf den privaten Servern zählen dabei natürlich nicht für die Ranglisten in Battlefield 1. Neue Waffen und Ausrüstungen lassen sich nicht freischalten. Dafür bieten sie endlich die Möglichkeit, Turniere zu veranstalten und sich mit anderen Clans auf den eigenen Servern zu messen. Die gemieteten Server haben dabei jetzt eine Mindestanzahl von 6 statt 20 Spielern.

Die Spieler in den Platoons können dann zukünftig in vier Ränge unterteilt werden. General, Colonel, Lieutenant und Privates, was vermutlich mit unterschiedlichen Rechten verbunden ist, die vergeben werden können. Daneben kommen vier neue Level-10-Waffen, 19 neue Abzeichen und fünf neue Dog-Tags zum Freischalten ins Spiel.

Nebn den neuen Features schraubt DICE auch noch ein wenig an der Balance. Flugzeuge beispielsweise werden etwas abgeschwächt, damit die Infanterie-Soldaten eine größere Chance gegen sie haben. Außerdem können Medics in Zukunft einen toten Mitspieler ein Signal geben, dasss jemand auf dem Weg ist, sie wiederzubeleben, damit sie nicht grundlos wieder aufstehen und an einem weiter entfernten Spawnpunkt landen.

Für das Update hat DICE allerdings noch keinen Release-Termin bekanntgegeben. Es bleibt also abzuwarten, wann der Patch auf die Live-Server aufgespielt wird.