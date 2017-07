Wie wir im Laufe des heutigen Tages ja bereits berichteten, entpuppt sich Battlefield 1 weiterhin als Spielermagnet. Dieser Effekt soll im Rahmen der gamescom noch verstärkt werden, denn dann wird EA zusammen mit DICE einen neuen Modus für den Shooter vorstellen.

Der populäre First-Person-Shooter Battlefield 1 soll künftig auch eine rosigere Zukunft im kompetitiven eSports-Bereich haben. Während des aktuellen Finanzbriefings führte CEO Andrew Wilson zusammen mit CFO Blake Jorgensen daher auch aus, dass man konkrete Pläne für diesen Sektor entwickelt habe.

Im Rahmen der diesjährigen gamescom soll es eine Ankündigung zu Battlefield 1 geben. In deren Rahmen wird man einen neuen Spielmodus vorstellen, der sich konkret dem Wettbewerbsaspekt des Titels widmet und auch mit dem direkten Feedback der Community im Blick designt wurde. Hintergrund sei, dass ein Spiel mit 64 Gamern für den eSports-Bereich schlicht zu chaotisch und hektisch sei. Mit dem kommenden neuen Modus möchte man daher einen "rationaleren eSports-Ansatz" wählen.

Ungeachtet dessen scheint EA auch noch weitere Neuheiten für den Titel zu planen, zumal für dieses Jahr ja kein neuer Battlefield-Titel geplant ist. Im Zuge kommender Inhalte sollen euch unter anderem wahrlich "epische Multiplayer-Schlachten" und "mehr Story-Kampagnen" erwarten. Auch neue Karten, ein tiefgründigeres Entwicklungssystem und zusätzliche, von Fans favorisierte Spielmodi soll es "in einem einzigen Paket" geben.

