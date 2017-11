Zu Battlefield 1 gab es mittlerweile ja schon viele kostenpflichtige Inhalte. Eine Karte sollen nun künftig aber alle Spieler des Shooters kostenfrei erhalten.

Die Karte "Nivelle Nights" wird künftig allen Spielern von Battlefield 1 kostenfrei angeboten werden. Das hat EA nun bekannt gegeben. Um die Map zu zocken ist damit weder der Premium Pass noch das DLC-Paket "They Shall Not Pass" Voraussetzung.

Die Karte ist bei Nacht auf den Schlachtfeldern Malmaison und Soupir angesiedelt. Dabei wird in Sachen Gameplay viel auf Nahkämpfe ausgerichtet. Bis dato war die Karte nur Besitzern des entsprechenden DLC-Pakets vorbehalten gewesen; künftig steht diese allen Spielern offen, so DICE.

Ob in Zukunft auch weitere Karten aus dem Premium Pass zu Battlefield 1 kostenlos angeboten werden, ist nicht bekannt. Im Übrigen werden durch neue DLC-Pakete künftig vor allen Dingen noch weitere Operations im Spiel untergebracht.