Der Shooter Battlefield 1 erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit unter den Spielern. Zahlreiche Inhalte bleiben aber der zahlenden Premium-Kundschaft vorbehalten, doch DICE hat nun einige wichtige Spielinhalte für alle Zocker freigegeben, auch wenn diese für Battlefield Premium nicht bezahlen.

DICE hat Battlefield 1 nicht nur ein Update der Fire-&-Ice-Operation-Kampagne verpasst, sondern auch bislang kostenpflichtige Premium-Features für alle Spieler des Shooters freigegeben. Konkret handelt es sich dabei um die DLC-Operations, die bisher ausschließlich via Battlefield Premium zugänglich waren.

In einem Beitrag in den Battlefield-Foren bestätigt Lead Designer Alex Sulman den Schritt, dass ihr künftig auch ohne Premium Pass Zugriff auf alle Operations haben werdet. Das begründet er damit, dass man beim Entwickler schlicht auf zu viele technische Herausforderungen gestoßen sei, was die vielen unterschiedlichen Spielerlizenzen in Sachen Hauptspiel, eigenständiger Erweiterungen und Premium Pass betrifft.

Das habe schlussendlich zur Entscheidung zwischen zwei Optionen geführt: weiterhin die Operation-Kampagnen exklusiv den Premium-Pass-Inhabern zur Verfügung zu stellen wie beispielsweise bei "Eastern Storm", oder diese komplett zugänglich zu machen, wie das schon mit "Fall of Empires" geschehen sei. Eines der Ziele des Modus sei es aber stets gewesen, möglichst viele Spieler dafür zu gewinnen und volle Server zu gewährleisten. Man habe mit den ersten beiden Kampagnen riesigen Erfolg gehabt. Deshalb man sich schlussendlich dafür entschieden, nun alle solchen Inhalte für alle Spieler zur Verfügung zu stellen.

Auch Spieler, die lediglich die Basisversion von Battlefield 1 besitzen, werden damit zukünftig die Operations-Kampagnen zocken können, selbst wenn sie die zugehörigen Erweiterungen und Add-ons nicht besitzen. Die Karten werden jedoch ausschließlich im Operations-Modus zugänglich sein und auch die ansonsten in den Add-ons enthaltenen Waffen, Fahrzeuge usw. werden den Spielern nicht für lau zur Verfügung gestellt. Immerhin: Der Zugang zur jeweils aktiven Kampagne wird damit aber stets gewährleistet; diese wechselt alle zwei Wochen.