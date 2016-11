In einem neuen Eintrag via Battlefield-Blog hat DICE nun eine Roadmap mit den Planungen bezüglich Battlefield 1 in nächster Zukunft veröffentlicht.

Basierend auf dem bislang erhaltenen Feedback hat man sich bei den Entwicklern direkt an neue Inhalte, Events und Verbesserungen des Gameplays gemacht. Konkret wird sich das in näherer Zukunft in den folgenden Punkten äußern, die seitens DICE angegangen wurden:

Hardcore-Server gehe in Kürze online

Optimierung der Suez-Karte: "Basierend auf eurem Feedback ändern wir im Eroberungsmodus das Layout der Suez-Karte, um ausgewogenere Kämpfe zu gewährleisten und die Kartengröße zu optimieren. Die Karte enthält jetzt nicht mehr drei, sondern fünf Karten. Außerdem haben wir die Eroberungszone der beiden Kontrollpunkte innerhalb der Dörfer (derzeit die Flaggen A und C) verkleinert, um dynamischere Duelle zu ermöglichen. Und schließlich bekommen die Basen beider Teams noch ein Panzerfahrzeug, mit dem unterlegene Teams die Karte schneller überqueren können, um einen Kontrollpunkt hinter den feindlichen Linien zu erobern."

Battlefest startet am 16. November 2016

Im Rahmen des Battlefest feiert mit "Nebel des Krieges" auch ein erstes offizielles eigenes Spiel sein Debüt; es handelt sich dabei um ein Team-Deathmatch-Erlebnis mit schlechten Sichtverhältnissen.

Umfassendes Update für das Spiel noch im November; beinhaltet unter anderem das Programm "Miete einen Server", ein neues eigenes Spiel sowie weitere Optimierungen bei Spielersuche und Server-Balance.

Neue Karte: Giant's Shadow

Weitere Details zu einzelnen Features erhaltet ihr im angesprochenen Blog-Eintrag.