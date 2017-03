Noch diesen Monat startet das neue Battlefest in Battlefield 1. Neben speziellen Events wird es auch Geschenke geben. Wir verraten euch, wann die Veranstaltung beginnt.

Schon übermorgen, also am 30. März, startet das nächste Battlefest für Battlefield 1. Für gewöhnlich dauert ein solches Event eine Woche lang. In dieser Zeit können sich Spieler über besondere Aktivitäten freuen. Natürlich gibt es auch einige Giveaways wie Waffen oder Erkennungsmarken. DICE kündigte auch ein paar Überraschungen an. Bis auf eine reine Terminbekanntgabe ist aber noch nicht viel mehr über die Veranstaltung bekannt gegeben worden.

Dass das neue Battlefest ausgerechnet in diesem Zeitraum startet ist übrigens kein Zufall. Zum einen erscheint heute der erste Season-Pass-DLC They Shall Not Pass, zum anderen feiert der Entwickler DICE sein 25-jähriges Bestehen. Möglicherweise werden besagte Überraschungen aufgrund dieser Feierlichkeiten nicht klein ausfallen. Sobald es nähere Informationen zum Battlefest gibt, erfahrt ihr sie natürlich als erstes hier.

Interessant ist, dass das Event genau auf den Zeitraum fällt, in dem EA auch ein kostenloses Wochenende für Titanfall 2 einplant. Ihr werdet euch also entscheiden müssen, welchem Titel ihr den Vorzug gebt.