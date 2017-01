Dontnod kündigt Closed Beta an

Dontnod Eleven werkelt derzeit am Sci-Fi-Titel Battlecrew Space Pirates für den PC. Vor dem eigentlichen Release des Spiels werden ausgewählte Spieler schon zeitnah die Möglichkeit haben, in das Spiel hinein zu schnuppern.

Per Pressemeldung wurde heute nämlich eine geschlossene Beta-Testphase des 2,5D-Multiplayer-Shooters angekündigt. Diese Testphase beginnt in Westeuropa sowie Nordamerika bereits am Donnerstag, den 19. Januar 2017, um 17:00 Uhr. Andauern soll diese dann bis zum Sonntag, den 22. Januar 2017.

In der neuen Closed Beta gibt es diverse Verbesserungen an der Spielmechanik, die auf Spieler-Feedback aus früheren Testphasen basieren. Interessierte können sich für diese weiter auf der offiziellen Webseite anmelden. Nach der Beta soll das Spiel Ende Januar 2017 in den Early Access bei Steam starten.

Der Betatest liefert euch zunächst fünf verschiedene Karten in zwei kompetitiven Multiplayer-Modi. Diese können im Gold-Rush-Modus (4 vs. 4) oder im Team Deathmatch (2 vs. 2) gezockt werden. Als größtes neues Feature wurde die Bildung von Squads implementiert.