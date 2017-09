Gearbox beendet Arbeiten am Action-MOBA

Gearbox Software hat angekündigt, dass die Arbeiten an Battleborn mit dem nächsten Update offiziell beendet sind. Das Team werde sich nun neuen Aufgaben widmen und an einem noch unangekündigten Projekt weiterarbeiten. Doch was heißt das für das Action-MOBA?

Schlechte Nachrichten für Fans des Action-MOBA Battleborn. Wie Gearbox Software über das offizielle Forum bekanntgab, enden mit dem Herbst-Update offiziell die Arbeiten am Spiel. Das heißt, es wird keine neuen Inhalte für Battleborn mehr geben. Zumindest sei das aktuell nicht geplant, könne sich aber auch wieder ändern.

Das Beste zum Feste: Top 10: Die Gameskracher zu Weihnachten

Angst haben müssen aktive Spieler aber doch nicht. Der Titel soll nämlich weiterhin laufen. Die Server bleiben erhalten und ihr könnt euch fröhlich weiter in den Arenen bekriegen. Nur mit neuen Inhalten solltet ihr nicht rechnen. Stattdessen wird das Team in Zukunft wieder verstärkt an einem Spiel arbeiten, das noch nicht offiziell angekündigt wurde. Allerdings pfeifen die Spatzen bereits Borderlands 3 von den Dächern. Man darf gespannt sein.