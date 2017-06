Als hoffnungsvolles Action-MOBA gestartet, musste sich Battleborn recht schnell der Dominanz von Blizzards Overwatch beugen. Nun wollen die Macher mit einer kostenfrei spielbaren Version gegensteuern.

Gearbox Software und 2K Games haben eine Free-Trial-Version des First-Person-MOBAs Battleborn für PC, PS4 und Xbox angekündigt und veröffentlicht. Diese bietet euch uneingeschränkten Zugang zu allen kompetitiven Multiplayer-Modi und Karten ohne Levelobergrenzen. Es gibt auch kein Zeitlimit, wie lange ihr Battleborn ohne Kosten genießen könnt. Das Spiel wird damit im Grunde Free-to-Play.

In jeder Woche gibt es eine neue Rotation mit 6 der insgesamt 30 Helden, die ihr im Rahmen der Free-Trial-Fassung nutzen könnt. Die Account- und Helden-Fortschritte sind persistent, bleiben also erhalten. Im Übrigen könnt ihr euch über ein Founder's Pack Zugang zu allen Helden neben weiteren Extras verschaffen. Wer sich das Spiel ursprünglich gekauft hatte, wird automatisch in den Founder-Status angehoben. Helden und andere Extras können zudem auch einzeln via Marktplatz erworben werden.

Ein neues Matchmaking-System soll Neulingen indes den Einstieg erleichtern. Zudem gibt es auch einige neue Trainings-Modi.