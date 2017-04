Im Kampf gegen einen zahlenmäßig überlegenen Gegner wird nur bestehen, wer die perfekte Gruppe zusammenstellt und die richtige Formation sowie die optimale Ausrüstung wählt. Ähnliches gilt für die Entwicklung guter Computerspiele. Auch hier kommt es weniger auf die Zahl der Entwickler an als auf Klasse, Aufstellung und Teamplay. Wer daran zweifelt, kennt Battle Brothers noch nicht.

Sechs Mann zählt mein kleiner Trupp, dazu zwei Kampfhunde. Mehr Leute kann ich mir anfangs in Battle Brothers nicht leisten. Und doch gehe ich siegreich aus dem Kampf gegen die Banditen hervor. Zugegeben: Die Schlacht war hart und der arme Baldur verlor irgendwann ein Ohr, aber die Ausrüstung, die uns die Banditen freundlicherweise überließen, macht das doppelt und dreifach wieder wett.

Ob es in dem selbstironisch Overhype getauften Studio in Hamburg auch Hunde gibt, ist uns nicht bekannt. Auf jeden Fall schlagen dort seit einigen Jahren ebenfalls sechs tapfere Recken eine Schlacht, deren Ausgang für lange Zeit ungewiss war. Noch ein Strategiespiel? Noch ein Indie-Game im Early Access? Wer soll das spielen und wer sollte darüber berichten?

Ein Spiel mit Seele und Leidenschaft

Doch Ehre, wem Ehre gebührt, denn nicht nur haben die Hamburger Jungs ihr Battle Brothers mittlerweile aus dem Early Access entlassen, sie haben es auch geschafft, dem Spiel eine Seele einzuhauchen, wie sie viele große Projekte vermissen lassen. Auf der offiziellen Website verspricht man Spiele, die “die Kreativität, Komplexität und Originalität vergangener Tage widerspiegelten, als Entwickler noch leidenschaftliche Gamer waren und keine Geschäftsleute”. Und genau dieses Versprechen wurde mit Battle Brothers erfüllt.

Dabei ist es gar nicht so einfach, die Titel allesamt zu benennen, von denen sich die Jungs von Overhype haben inspirieren lassen. Die Weltkarte von Mount & Blade hat auf jeden Fall gewisse Spuren in Battle Brothers hinterlassen, ebenso die Truppenverwaltung der Mittelalter-Sandbox, ihr Beutesystem sowie die zumindest rudimentäre Wirtschaft.

Anders als Mount & Blade setzt Battle Brothers allerdings bei Feindkontakt auf den rundenbasierten Kampf, das Herzstück des Spiels. Es kommen einem dabei Serien wie Heroes of Might and Magic in den Sinn oder X-COM, wobei die Entwickler von Battle Brothers glücklicherweise der Versuchung widerstanden haben, sich zu stark am einen oder anderen Titel festzuklammern.

Von beinhart bis bockschwer

Zudem hat Battle Brothers ein weiteres Untergenre des Rollenspiels einfließen lassen, das sich in letzter Zeit immer größerer Beliebtheit erfreut: Rogue-like, wie man es aus Spielen wie FTL oder Darkest Dungeon kennt. Konkret bedeutet das: Der niedrigste Schwierigkeitsgrad ist beinhart, der mittlere bockschwer und der härteste treibt euch an den Rand des Wahnsinns. Und wem das noch nicht genügt, der kann sich auch als Ironman versuchen – ganz ohne Speichermöglichkeit und in der Gewissheit, dass es nicht einmal ein Unglück für ein vorzeitiges Ende des Abenteuers erfordert, sondern schon das Ausbleiben glücklicher Momente genügt.

Battle Brothers - Launch Trailer Das Strategie-Rollenspiel Battle Brothers ist ab sofort für den PC erhältlich.

Doch so heftig der Schwierigkeitsgrad auch sein mag, so tief die Mechaniken reichen, das Spiel an sich versteht man ziemlich schnell. Dass man mehrere Anläufe nehmen muss, bis man den perfekten Trupp mit einer brauchbaren Grundausrüstung beisammen hat und so richtig in Fahrt kommt, gehört in diesem Genre einfach mit dazu. Im Endgame wartet dann eine schwere Krise, wie man sie beispielsweise aus Stellaris kennt. Die äußert sich bei Battle Brothers dadurch, dass Grünhäute, Untote oder ein Krieg über Stadt und Land fegen.

Trotz der widrigen Umstände hat man beim Spielen immer einen Hoffnungsschimmer vor Augen. Umso erfreulicher, dass sich die bald lieb gewonnenen Recken individuell anpassen, benennen und betiteln lassen. Wenn Schlachter Angela, Tagelöhner Cem, Spieler Martin und Händler Christian nach einem erbitterten Gefecht verletzt, aber heilbar eine Stufe aufsteigen und man ihnen noch einen neuen Helm aufsetzen kann, geht einem schier das Rollenspielerherz auf. Umso herzzerreißender, wenn man einen von ihnen zu Grabe tragen oder in die hintere Reihe verfrachten muss, weil er in den vergangenen Gefechten beide Augen und einen Lungenflügel verloren hat und kaum sehen, geschweige denn vernünftig kämpfen kann.

Battle Brothers ist zwar offiziell aus dem Early Access auf Steam entlassen und gilt als veröffentlicht, allerdings bekommt es aktuell noch immer regelmäßig Updates. Die Entwickler arbeiten außerdem an Lokalisierungen und eine deutsche Version ist, da das Studio in Hamburg sitzt, ziemlich wahrscheinlich.