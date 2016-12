Batman: The Telltale Series

Zuletzt wagten sich die Episoden-Experten auch an die Batman-Franchise und veröffentlichten die ersten Folgen von Batman: The Telltale Series. Wer den Sprung noch nicht gewagt hat, kann sich die erste Episode nun für lau ansehen.

Wie über den offiziellen Twitter-Account seitens Telltale Games bestätigt wurde, wird die erste Folge von Batman: The Telltale Series nun kostenfrei für den PC angeboten. PC-Spieler können sich diese schlicht via Steam herunterladen; die Aktion soll jedoch zunächst zeitlich begrenzt sein, so dass ihr schnell sein solltet. Wann die Promo-Aktion endet, ist gegenwärtig aber nicht bekannt.

Bislang wurden vom Spiel die ersten vier Episoden veröffentlicht. Die vierte Folge erschien erst am 22. November für PC, Xbox One, Xbox 360, PS4, PS3 sowie iOS- und Android-Geräte.