Batman: The Enemy Within

Der Veröffentlichungstermin der zweiten Episode von Batman: The Enemy Within wurde verschoben. Fans dürfen sich auch auf einen Auftritt von Harley Quinn freuen.

Die Entwickler von Telltale Games haben den Veröffentlichungstermin der zweiten Episode von Batman: The Enemy Within verschoben. Inhaltlich wird die Geschichte dort fortgesetzt, wo die erste Episode aufhörte und natürlich werden wieder eure zuvor getroffenen Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Man darf gespannt auf die Konsequenzen und Funktion von Harley Quinn sein, die gerade ihr 25-jähriges Jubiläum feiert. Die Telltale-Spiele sind bekannt für drastische Auswirkungen auf den Verlauf der Geschichte.

Die zweite Episode von Batman: The Enemy Within erscheint nun am 03. Oktober für PC, PlayStation 4, Xbox One und mobile Geräte. Zuvor war diese für den 26. September angedacht.