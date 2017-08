Batman: The Enemy Within

Telltale hat sich für den Start in die gamescom ebenfalls eine Ankündigung aufgespart. Heute hat man das Release-Datum für die zweite Episode von Batman: The Enemy Within bekannt gegeben.

Die zweite Folge der zweiten Staffel der Batman-Spielereihe Batman: The Enemy Within wird den Namen "The Pact" tragen, so Telltale heute in einer Pressemeldung. Erscheinen soll die Episode am 26. September 2017 gleichzeitig auf PC, PS4 und Xbox One. Zudem werden an diesem Tag die Episoden 1 und 2 auch für iOS und Android erhältlich sein.

Damit aber nicht genug, denn für die zweite Folge wurde auch das Debüt von Harley Quinn bestätigt. Dabei habe man versucht, eine eigene Interpretation des Charakter mit den essentiellen Fähigkeiten im Spiel unterzubringen.