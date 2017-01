Die Sci-Fi-Städtebausimulation Aven Colony war bereits für den PC angekündigt gewesen, doch nun erscheint diese auch für weitere Plattformen.

In einer Pressemeldung hat sich Team17 nun zu Wort gemeldet und bestätigt, dass man sich im Rahmen einer Partnerschaft mit dem im amerikanischen Texas ansässigen Entwicklerstudio Mothership Entertainment die Publishing-Rechte an Aven Colony gesichert hat. Im Zuge der Vereinbarung wurden neben der PC-Fassung nun auch Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt.

Aven Colony wird bereits seit 2013 entwickelt. Es handelt sich um das erste Projekt von Mothership Entertainment, ein Studio, das von diversen Veteranen gegründet wurde, die zuvor an Top-Titeln wie Fable 2, Metroid Prime 2: Echoes, Metroid Prime 3: Corruption oder Star Wars: The Old Republic gearbeitet haben.

Der Titel ist in der außerirdischen Welt Aven Prime angesiedelt. Dabei handelt es sich um einen Planeten mit Wüsten, Tundras und Sumpfgebieten, der sich Lichtjahre von der Erde entfernt befindet. Ihr müsst im Rahmen einer komplexen Simulation dort eine extraterrestrische Kolonie erreichten und ausbauen. Ressourcenmanagement, die Entdeckung von außerirdischen Lebensformen, die Sorge um die Bewohner und die Herausforderungen in einem komplett neuen Sonnensystem zu meistern zählen zu euren Aufgaben.

Im Kampagnen-Modus wird es ein dediziertes Missionsziel-System geben. Ansonsten gibt es auch einen umfangreichen Sandbox-Modus mit einer Auswahl an Karten und zahlreichen Anpassungsoptionen. Aktuell befindet sich das Spiel in der Beta auf itch.io; für den PC wird der Release neben dieser Plattform auch auf Steam erfolgen. Das interne Entwicklerstudio von Team17 wird Mothership bei der Fertigstellung unterstützen.