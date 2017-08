Koei Tecmo hat mit Attack on Titan 2 einen Nachfolger des Anime-Action-Spiels angekündigt. Darin schwingt ihr euch wieder in rasanten 3D-Manövern durch Häuserschluchten und schaltet die grotesken Riesen aus.

KOEI Tecmo hat angekündigt, dass sich die Fortsetzung des 2016 erschienen Action-Spiels Attack on Titan: Wings of Freedom, das auf dem gleichnamigen Anime basiert, aktuell in Entwicklung befindet. Erneut zeichnet sich das Entwicklerstudio Omega Force für Attack on Titan 2 verantwortlich.

In Attack on Titan 2 legt ihr euch wieder gegen die verstörend aussehenden Riesen an und stürzt euch mit gewagten 3D-Manövern in den Kampf, um sie niederzuringen. Ihr werdet euch also wieder mit eurer Ausrüstung rasant durch Häuserschluchten schwingen und versuchen, die Titanen an ihren Schwachpunkten zu treffen und zu Fall zu bringen. Ein Release-Termin für Attack on Titan 2 steht noch nicht fest. In den nächsten Wochen will KOEI TECMO aber weitere Details dazu bekanntgeben.

