Neue Details zu den Mehrspieler-Modi in Attack on Titan 2 sind bekannt. Der Titel erscheint im März für diverse Plattformen.

Neue Details zum Mehrspieler-Modus von Attack on Titan 2, dem Nachfolger von Attack on Titan - Wings of Freedom sind bekannt. Der Publisher Koei Tecmo teilt mit, dass der kooperative Spielmodus aus dem ersten Teil zurückkehrt und außerdem durch einen Spieler-gegen-Spieler-Modus ergänzt wird. Es wird also erstmals in der Serie möglich sein auch auf menschliche Gegner zu treffen. Als Herausforderung kämpft ihr dann um die Spitze der Rangliste.

Ein weiterer neuer Modus ist Annihilation, in dem zwei Teams mit jeweils vier Scouts innerhalb eines Zeitlimits versuchen, die höchste Punktzahl zu erreichen. Besonders daran ist, dass ihr nicht nur Punkte für das eigene Team sammelt, sondern gleichzeitig auch das gegnerische Team daran hindern könnt. Zur Hilfe stehen euch dazu diverse Gegenstände zur Verfügung, die Nachteile für eure Gegner bringen. Beispielsweise könnt ihr Gegner für kurze Zeit betäuben oder deren Minikarte verdecken.

Der Story-Modus und die Scout-Missionen lassen sich ebenfalls online mit Freunden absolvieren. Attack on Titan 2 erzählt die Geschichte der ersten beiden Serienstaffeln und erscheint am 20. März 2018 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.