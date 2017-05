Attack of the Earthlings

Das unabhängige schottische Entwicklerstudio Junkfish hat mit Attack of the Earthlings sein neuestes Projekt angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Strategiespiel mit futuristischem Setting.

Im rundenbasierten Alien-Strategiespiel Attack of the Earthlings müsst ihr die Invasion der Menschen auf Seiten der Außerirdischen abwehren. Die Handlung des Sci-Fi-Titels setzt also auf die umgekehrte Rollenverteilung als sonst in derartigen Spielen üblich. Die Veröffentlichung ist für den PC via Steam im Spätsommer 2017 geplant; ein konkrestes Veröffentlichungsdatum gibt es zunächst noch nicht.

Menschliche Invasoren sind im Titel Lichtjahre zum Planeten X13 gereist, um dort mit einem gigantischen Weltraumbohrer fossile Brennstoffe zu fördern. Die zugehörige Einzelspieler-Kampagne soll sich durch schwarzen Humor ebenso auszeichnen, wie durch die rundenbasierten Kämpfe mit taktischer Tiefe. Ihr übernehmt die Rolle der hochagressiven Insektoiden namens "Schwärmer", die Menschenfleisch in Alien-Muskeln umwandeln und so ihre Einheiten fortentwickeln.

Mit Attack of the Earthlings wollen die Macher schlussendlich die Einflüsse aus den Strategietiteln Invisible Inc. und XCOM miteinander verschmelzen lassen. Die entsprechende Steam-Seite ist bereits online; den ersten Trailer könnt ihr euch anbei ansehen.