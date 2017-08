Derzeit tut sich so einiges in Sachen Displays. Auch die Gaming-Notebooks werden davon nicht verschont. ASUS kündigte auf der IFA ein erstes Notebook mit 144 Hz Display an.

Das neue ASUS ROG Chimera will aber nicht nur mit seinem 144 Hz Display glänzen, das zudem Full-HD-Auflösung bei 17,3 Zoll und eine Reaktionszeit von 7 ms bietet. Der Brummer ist zudem mit einem Intel Core i7-7820HK bestückt. Für schnelle Bildraten sorgt zudem eine auf 1.974 MHz übertaktete Nvidia GeForce GTX 1080, sodass die Bildraten von 144 Hz nicht unrealistisch sind.

Des weiteren unterstützt das Notebook Nvidia G-Sync für ein möglichst ruckel- und tearingfreies Zocken. Eine weitere Besonderheit ist der Xbox-Wireless-Support, sodass ihr Konsolenzubehör kabellos am Notebook verwenden könnt. Nähere Spezifikationen, Preise oder ein Release-Termin sind noch nicht bekannt.

Abgesehen davon hat ASUS mit dem ROG Strix XG35VQ noch einen 35-Zoll-Monitor vorgestellt, der mit WWHD-Auflösung (3.440 x 1.440 Pixel) und einer Bildrate von 100 Hz daherkommt. Mit im Paket sind Adaptive Sync und Aura-Sync-Beleuchtung. Auch hierzu warten wir noch auf weitere Details.