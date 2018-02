New Game+ ist jetzt mit Geheimbonus verfügbar

Es hat etwas gedauert, aber ab jetzt könnt ihr Assassin's Creed Origins nochmal mit New Game+ durchspielen. Wer das tut, erhält laut Ubisoft außerdem eine besondere Belohnung.

Der New-Game+-Modus für Assassin's Creed Origins wurde ja schon vor einigen Wochen angekündigt, jetzt ist es endlich soweit. Sobald ihr die Handlung des Adventures durch habt, könnt ihr die Geschichte nochmal mit den Errungenschaften eures ersten Durchlaufs erleben. Behalten könnt ihr unter anderem jegliche Ausrüstungen, bereits freigeschaltete Fähigkeiten, und natürlich eure Erfahrungspunkte. Darüber hinaus behaltet ihr euer Charakter-Level und auch das Inventar bleibt weitgehend erhalten.

Natürlich bleibt nicht alles, Dinge wie die Karten, aufgedeckte Gebiete und Ziele werden wieder zurückgesetzt. Die Aktivitäten müsst ihr ebenfalls erst wieder durch Voranschreiten im Spiel freischalten. Wen das noch nicht reizt, der sollte jetzt aufpassen, denn im Assassin's-Creed-Origins-New-Game+ wird automatisch der Schwierigkeitsgrad um eine Stufe angehoben. Das lässt sich aber auf Wunsch auch deaktivieren.

Als kleinen Bonus verspricht Ubisoft übrigens eine besondere Belohnung für alle, die sich extra die Mühe machen, das Open-World-Spiel ein zweites Mal komplett durchzuspielen. Um was es sich bei dieser Belohnung aber genau handelt, will Ubisoft noch nicht verraten. Das müsst ihr in den kommenden Tagen wohl selbst herausfinden.