Auf der E3 in Los Angeles wird Ubisoft in Kürze endlich das neue Assassin's Creed ankündigen. Ein neuer Leak verrät nun vorab endgültig den Namen und das Setting.

Nachdem zunächst davon ausgegangen worden war, das neue Assassin's Creed würde den Untertitel Empire erhalten, kristallisiert sich nun heraus, dass das Spiel Assassin's Creed: Origins heißen wird. Entsprechende Spekulationen mehrten sich bereits in den vergangenen Tagen und Wochen, ein neuer Händler-Leak scheint das aber nun zu bestätigen.

So ist im Netz nun das Foto einer Vorbesteller-Karte vom amerikanischen Händler Target aufgetaucht. Mit dieser kann man sich die Gold Edition des Spiels sichern. Gleichzeitig wird dadurch auch das ägyptische Setting bestätigt, um das sich schon länger Gerüchte rankten. Zu sehen ist nämlich auf dem Foto nicht nur das Logo des Spiels, sondern auch die große Sphinx von Giza und eine Pyramide. Die Wahrscheinlichkeit geht damit gegen 100 Prozent, dass euch der neue Ubisoft-Titel tatsächlich nach Ägypten entführt.

Die angesprochene Gold Edition bekommt als besondere Spielfassung indes eine Steelbook-Verpackung mit einigen Bonus-Inhalten spendiert. Unter anderem dürfen sich Käufer dieser Version über eine Bonus-Mission namens "Secrets of the First Pyramids" freuen, ebenso über das Deluxe Pack und den Season Pass, der damit ebenfalls bereits bestätigt ist.